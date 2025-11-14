Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Shakira έκανε μια από τις πιο όμορφες και σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της, συνοδευόμενη από τους δύο γιους της, Milan και Sasha, στην πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας Zootopia 2 στο Λος Άντζελες.

Η σταρ, που σπάνια εμφανίζεται δημοσίως με τα παιδιά της, τράβηξε όλα τα βλέμματα με ένα οικογενειακό look που θύμιζε high–fashion editorial.

Η 48χρονη Κολομβιανή superstar, που δανείζει ξανά τη φωνή της στη Gazelle της Zootopia, περπάτησε στο κόκκινο χαλί με ένα εντυπωσιακό lavender φόρεμα Stella McCartney, σε στενή γραμμή, με ασύμμετρο τελείωμα, που αναδείκνυε τα καλλίγραμμα και γυμνασμένα πόδια της.

Το look ολοκληρώθηκε με σατέν πλατφόρμες στην ίδια απόχρωση λεβάντας, δημιουργώντας ένα μονοχρωματικό, 100% Shakira statement.

Δίπλα της, οι δύο γιοι της, Milan (12) και Sasha (10), έκλεψαν την παράσταση με τα ασορτί κοστούμια τους Stella McCartney σε παστέλ λεβάντα, λευκά πουκάμισα, παπιγιόν στην ίδια απόχρωση και λευκά sneakers.

Το αποτέλεσμα ταίριαζε τέλεια στη ρομαντική χρωματική παλέτα της μαμάς τους, χωρίς να χάνει την παιδικότητά του.

Η Shakira, που μεγαλώνει τους γιους της στο Μαϊάμι μετά τον χωρισμό της από τον Gerard Piqué, διατηρεί την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Γι’ αυτό και η κοινή εμφάνισή τους στο red carpet θεωρήθηκε ιδιαίτερα ξεχωριστή και συγκινητική, με τους fans να σχολιάζουν πόσο δεμένη φαίνεται η οικογένεια.

