Τη στήριξή της στους συμπατριώτες της που δοκιμάζονται μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στην Κολομβία, εξέφρασε η Shakira.

Ο σεισμός, μεγέθους 7,4 Ρίχτερ, σημειώθηκε τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στη δυτική πλευρά της χώρας, προκαλώντας σημαντικές ζημιές, ενώ υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια, η οποία διατηρεί διαχρονικά στενούς δεσμούς με την πατρίδα της, θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα στους ανθρώπους που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της καταστροφής.

Μέσα από ανάρτησή της στα social media, η Shakira αναφέρθηκε στη δύναμη της αλληλεγγύης και στην ανάγκη οι πολίτες να παραμείνουν ενωμένοι αυτές τις δύσκολες ώρες.

Παράλληλα, προέτρεψε τους κατοίκους να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

«Αγαπημένη Κολομβία, η καρδιά μου είναι κοντά σε όλους όσοι ένιωσαν σήμερα αυτόν τον σεισμό και στις οικογένειες που βιώνουν στιγμές αγωνίας», έγραψε μεταξύ άλλων, υπογραμμίζοντας πως σε τέτοιες δύσκολες στιγμές οι Κολομβιανοί γνωρίζουν να στηρίζουν ο ένας τον άλλον.

Η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε το μήνυμά της στέλνοντας «όλη της τη δύναμη και την αγάπη» στην πατρίδα της και καλώντας τον κόσμο να παραμείνει σε επαγρύπνηση και να ακολουθεί τις οδηγίες των Αρχών, ώστε να υπάρξει άμεση βοήθεια όπου χρειάζεται.

Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia. En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y… — Shakira (@shakira) August 10, 2026

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στην περιοχή Chocó, ενώ η δόνηση έγινε αισθητή και σε πόλεις όπως το Cali, η Pereira και η Manizales. Οι αρμόδιες Αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή μέτρα έκτακτης ανάγκης, την ώρα που συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στις περιοχές που επλήγησαν.

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