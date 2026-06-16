Τις τελευταίες ημέρες, η Shakira βρέθηκε στο επίκεντρο συζητήσεων στα social media, έπειτα από θεωρίες συνωμοσίας που αμφισβητούσαν την εμφάνισή της στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026, κάνοντας λόγο ακόμη και για «σωσία» της τραγουδίστριας.

Λίγες ημέρες μετά τον σάλο που προκλήθηκε στο διαδίκτυο, η Κολομβιανή σταρ πραγματοποίησε συναυλία στην Καλιφόρνια, το βράδυ της Δευτέρας 15 Ιουνίου, όπου μια συγκεκριμένη κίνησή της επί σκηνής σχολιάστηκε έντονα από το κοινό.

Σε βίντεο που έγινε viral, η Shakira εμφανίζεται να χαμογελά και να αφαιρεί τα γυαλιά ηλίου που φορούσε κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, με αρκετούς θαυμαστές να θεωρούν ότι πρόκειται για μια διακριτική, έμμεση απάντηση στα σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει.

Οι θεωρίες συνωμοσίας ξεκίνησαν αμέσως μετά την τελετή έναρξης του Μουντιάλ, όταν χρήστες των social media υποστήριξαν ότι η γυναίκα που ανέβηκε στη σκηνή δεν ήταν η πραγματική Shakira, αλλά μια σωσίας. Τα σχόλια αυτά βασίστηκαν κυρίως στην εμφάνισή της, στα γυαλιά ηλίου που φορούσε και στον τρόπο κίνησής της.

Οι σχετικές αναρτήσεις εξαπλώθηκαν γρήγορα σε πλατφόρμες όπως το X και το TikTok, χωρίς ωστόσο να παρουσιαστούν στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς.

Μέχρι στιγμής, η ίδια η Shakira δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το ζήτημα.

Ωστόσο, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, πηγές από το περιβάλλον της έχουν διαψεύσει κατηγορηματικά τα σενάρια, επιβεβαιώνοντας ότι η τραγουδίστρια ήταν κανονικά εκείνη που εμφανίστηκε στην τελετή.

شاكيرا تضحك وتنزع نظارتها في عرضها المباشر بالأمس بسبب انها تذكرت إتهام الجمهور بجلب بديلة لها في اداء كأس العالم 😭! pic.twitter.com/d6nDg91pK9 — Celebs Arabic (@Celebs__Arabic) June 15, 2026

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