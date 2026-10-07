Νέα δικαστική διαμάχη φαίνεται πως βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στη Shakira και τον Gerard Piqué, με τους δύο πρώην συντρόφους να προσφεύγουν εκ νέου στη δικαιοσύνη για τους όρους που αφορούν την καθημερινότητα και τις μετακινήσεις των δύο παιδιών τους.

Η υπόθεση εξετάζεται στη Βαρκελώνη, ενώ η Κολομβιανή τραγουδίστρια, που αυτή την περίοδο βρίσκεται στη Μαδρίτη λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, ζητά να τροποποιηθεί το πρόγραμμα που ισχύει από την περίοδο του χωρισμού τους.

Το αίτημα της Shakira για λιγότερες μετακινήσεις

Στο επίκεντρο της νέας διαδικασίας βρίσκονται τα συχνά ταξίδια των δύο αγοριών μεταξύ Μαϊάμι και Βαρκελώνης. Ο Milan και ο Sasha ζουν με τη μητέρα τους στο Μαϊάμι, ενώ ο πατέρας τους έχει εγκατασταθεί στη Βαρκελώνη.

Σύμφωνα με τη νομική πλευρά της Shakira, στόχος είναι να περιοριστούν οι μετακινήσεις των παιδιών, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη σταθερότητα στην καθημερινότητά τους.

Όπως υποστηρίζεται, η αλλαγή θα μπορούσε να συμβάλει στη συναισθηματική, σωματική και σχολική τους ευημερία.

Η πρόταση που έχει κατατεθεί προβλέπει ο Gerard Piqué να ταξιδεύει στο Μαϊάμι κατά τις περιόδους των σχολικών διακοπών, αντί τα παιδιά να χρειάζεται να κάνουν τόσο συχνά το αντίστροφο ταξίδι προς την Ισπανία.

Η επαφή με τον πατέρα παραμένει βασική προτεραιότητα

Η πλευρά της τραγουδίστριας ξεκαθαρίζει πως η συγκεκριμένη αλλαγή δεν αποσκοπεί στον περιορισμό της σχέσης των παιδιών με τον πατέρα τους. Αντίθετα, το αίτημα αφορά κυρίως τη διατήρηση της ρουτίνας τους για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, χωρίς να μειωθεί ο χρόνος που περνούν με τον Gerard Piqué.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής έχει ήδη συγκεκριμένες ημέρες κάθε μήνα με τους δύο γιους του, καθώς και επιπλέον χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών.

Η συμφωνία μετά τον χωρισμό

Η Shakira και ο Gerard Piqué έγιναν ζευγάρι το 2011 και απέκτησαν δύο παιδιά. Ο Milan γεννήθηκε το 2013 και ο Sasha το 2015.

Μετά από περίπου μία δεκαετία κοινής ζωής, το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του τον Ιούνιο του 2022. Ακολούθησαν μήνες διαπραγματεύσεων, μέχρι οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Shakira εγκατέλειψε τη Βαρκελώνη και μετακόμισε στο Μαϊάμι μαζί με τους γιους της. Τώρα, λίγα χρόνια αργότερα, ζητά να επανεξεταστούν συγκεκριμένοι όροι της συμφωνίας, με βασικό επιχείρημα την ανάγκη για περισσότερη σταθερότητα στην καθημερινότητα των παιδιών.

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Πηγή: hola.com