Ένα στιγμιότυπο με τη Shakira από τις κερκίδες του Μουντιάλ έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral στα social media, προκαλώντας έντονη συζήτηση και δεκάδες ερωτήματα από τους θαυμαστές της.

Η διάσημη τραγουδίστρια βρέθηκε στο στάδιο του Ντάλας για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αυστρία. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι τηλεοπτικές κάμερες την κατέγραψαν σε πολυτελή σουίτα του γηπέδου τη στιγμή που ένας άνδρας έσκυψε και τη φίλησε στο μάγουλο.

Το σύντομο πλάνο ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει σενάρια στο διαδίκτυο, καθώς το πρόσωπο του άνδρα δεν φαινόταν καθαρά. Χρήστες των social media προσπαθούσαν να ανακαλύψουν την ταυτότητά του, με τα σχόλια να πέφτουν βροχή.

Λίγο αργότερα, όμως, το μυστήριο λύθηκε. Όταν η κάμερα επέστρεψε ξανά στη Shakira, φάνηκε πως δίπλα της βρίσκονταν οι δύο γιοι της, Μίλαν και Σάσα. Όπως αποδείχθηκε, το πρόσωπο που είχε σκύψει για να τη φιλήσει ήταν ο 13χρονος γιος της, Μίλαν.

Έτσι, αυτό που αρχικά προκάλεσε απορίες και εικασίες, αποδείχθηκε τελικά μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή ανάμεσα στη Shakira και τον γιο της, η οποία συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές και σχόλια στα social media.

View this post on Instagram A post shared by News Diaries (@newsdiaries.x)

A stranger sitting next to Shakira tried to kiss her pic.twitter.com/EJDHCDZkz3 — Xpr-Gpd (@NeonLamant) June 23, 2026

who tf is this guy, so desperate to kiss shakira🤣#ARGAUT pic.twitter.com/MRygW7wCoo — Avenger (@avengersreturn) June 22, 2026

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