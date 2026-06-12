Η Shakira επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο των Παγκοσμίων Κυπέλλων, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον ξεχωριστό δεσμό της με τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη.

Έχουν περάσει 16 χρόνια από τότε που το «Waka Waka (This Time for Africa)» κατέκτησε τα charts και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2010 στη Νότια Αφρική.

Το τραγούδι δεν αποτέλεσε απλώς το soundtrack της διοργάνωσης, αλλά έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα αθλητικά τραγούδια όλων των εποχών, συνδέοντας οριστικά το όνομα της Shakira με το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η επιτυχημένη αυτή πορεία συνεχίστηκε το 2014, όταν η Κολομβιανή superstar παρουσίασε το «La La La» για το Μουντιάλ της Βραζιλίας.

Το τραγούδι γνώρισε τεράστια επιτυχία διεθνώς, ενώ το εντυπωσιακό βίντεο κλιπ, στο οποίο συμμετείχαν σπουδαίοι ποδοσφαιριστές της εποχής, αγαπήθηκε από εκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο.

Η πρώτη εμφάνιση όμως στο Μουντιάλ, που ίσως πολλοί μπορεί να μη θυμούνται, ήταν το 2006.

Λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Ιταλία και τη Γαλλία στο Βερολίνο, η Shakira ανέβηκε στη σκηνή της τελετής λήξης μαζί με τον Wyclef Jean και ερμήνευσε το «Hips Don’t Lie (Bamboo Version)», μια ειδική εκδοχή της παγκόσμιας επιτυχίας της προσαρμοσμένη για το ποδοσφαιρικό γεγονός.

Σήμερα, η Shakira επιστρέφει ξανά στο επίκεντρο της ποδοσφαιρικής γιορτής, αποδεικνύοντας πως παραμένει μία από τις καλλιτέχνιδες που έχουν ταυτιστεί περισσότερο με τη μαγεία και το πάθος των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Η Shakira έκλεψε τις εντυπώσεις στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026, χαρίζοντας μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της βραδιάς. Το θρυλικό Azteca Stadium στο Μεξικό πλημμύρισε από ενθουσιασμό, καθώς η Κολομβιανή superstar ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον J. Balvin και ξεσήκωσε χιλιάδες φιλάθλους. Οι δύο καλλιτέχνες ερμήνευσαν το «Dai, Dai», το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης, δημιουργώντας μια εκρηκτική ατμόσφαιρα που έδωσε το έναυσμα για τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του κόσμου. Με τη χαρακτηριστική σκηνική της παρουσία, τις δυναμικές χορογραφίες και την αστείρευτη ενέργειά της, η Shakira απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται μία από τις κορυφαίες performers παγκοσμίως. @winsportstv 🌎🎶🇨🇴 ¡Shakira brilló ante el mundo! La artista colombiana fue una de las protagonistas de la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. ✨ #WinEsMundial #FIFAWorldCup ♬ sonido original – Win Sports #mundial #actuacion ♬ sonido original – LOS40 SPAIN @los40spain ¡Oficialmente ha comenzado el #Mundial2026 ! ⚽️ Y no lo ha podido hacer de mejor manera que con la actuación de @Shakira y su himno #DaiDai 🎤 La colombiana ha hecho historia presentándose por cuarta vez en un mundial de fútbol ✨ ¿Qué te ha parecido la actuación? 👇🏼 #shakira Η σύγκριση με τον πρώην σύντροφό της, Gerard Piqué Ο Gerard Piqué έχει γράψει τη δική του ιστορία με την Εθνική Ισπανίας, συμμετέχοντας σε 3 Παγκόσμια Κύπελλα και ζώντας στιγμές που σημάδεψαν μια ολόκληρη ποδοσφαιρική εποχή. Το 2010 στη Νότια Αφρική έφτασε στην κορυφή του κόσμου, κατακτώντας το Μουντιάλ με την Ισπανία και μπαίνοντας στο πάνθεον του διεθνούς ποδοσφαίρου. Στη συνέχεια, το 2014 στη Βραζιλία, η ομάδα γνώρισε έναν απρόσμενο αποκλεισμό στη φάση των ομίλων, ενώ το 2018 στη Ρωσία η πορεία ολοκληρώθηκε στους «16», κλείνοντας έναν σημαντικό κύκλο για τον ίδιο στην εθνική σκηνή. Ωστόσο, σε μια πιο lifestyle και pop culture σύγκριση που έχει συζητηθεί αρκετά, η Shakira φαίνεται πως… προηγείται. Η Κολομβιανή superstar έχει συνδεθεί με περισσότερα Παγκόσμια Κύπελλα από τον πρώην σύντροφό της, καθώς έχει εμφανιστεί σε 4 διαφορετικές διοργανώσεις ως performer, χαρίζοντας μερικές από τις πιο εμβληματικές μουσικές στιγμές στην ιστορία του θεσμού. Η ίδια έχει καταφέρει να γίνει σχεδόν συνώνυμη με τη γιορτή του ποδοσφαίρου. Και έτσι, πέρα από γήπεδα και τίτλους, προκύπτει και μια πιο pop σύγκριση: ο Piqué έχει τις δικές του ποδοσφαιρικές κορυφές, αλλά η Shakira φαίνεται να έχει… ακόμη μεγαλύτερη «παρουσία» στα Μουντιάλ, τουλάχιστον όταν μιλάμε για show, λάμψη και παγκόσμια απήχηση.

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Govastiletto.gr – Shakira: Η συναυλία με 2 εκατομμύρια θεατές στην Κοπακαμπάνα