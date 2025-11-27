Η Shaya βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Happy Day στον ALPHA και μίλησε για την προσωπική της ζωή, την οικογένειά της, αλλά και για περιστατικά που της συνέβησαν κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών της.

Η τραγουδίστρια, που έγινε γνωστή μέσα από τις Hi5, αναφέρθηκε στον γάμο της με τον μουσικό και ηχολήπτη Θοδωρή Παπαντώνη, με τον οποίο έχει αποκτήσει έναν γιο, τον Ιάσονα (γεννημένο τον Ιούλιο του 2017).

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2018 και παραμένει δεμένο, μοιραζόμενο καθημερινές στιγμές και την ανατροφή του παιδιού τους.

Όπως αποκάλυψε η Shaya, μετά από ένα καλοκαίρι με εμφανίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είχε ανάγκη από οικογενειακή επαφή: «Μετά από τόσο ταξίδι και δουλειά, είχα χάσει την επαφή με τον άντρα μου και τον γιο μου. Τώρα που είμαστε μαζί, ανανεώνουμε τη σχέση μας. Συζητάμε τα πάντα, έχουμε χημεία και πλέον η ζήλια δεν υπάρχει. Χαίρεται που με θαυμάζουν οι άλλοι, δεν του δίνω λόγο να ζηλέψει».

Παράλληλα, η Shaya αναφέρθηκε και σε μια δυσάρεστη εμπειρία σε νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν. Όπως εξομολογήθηκε, ο ιδιοκτήτης του κέντρου προσπάθησε να την στείλει σε παρέα θαμώνα χωρίς τη θέλησή της. «Δεν είναι στο χαρακτήρα μου να με στέλνουν αναγκαστικά κάπου. Φυσικά, έφυγα από το κέντρο», τόνισε, δείχνοντας πώς σέβεται τα προσωπικά της όρια και τη στάση της απέναντι σε τέτοιες καταστάσεις.”»

Ενώ πρόσθεσε: «Έβγαλα τακούνι να χτυπήσω πελάτη που με έπιανε και ήθελε να πάω στο τραπέζι του».