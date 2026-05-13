Το τέλος μιας εποχής σηματοδότησε η περασμένη Παρασκευή για τον ΣΚΑΪ, καθώς η Σία Κοσιώνη αποχαιρέτησε το κοινό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, ολοκληρώνοντας μια επιτυχημένη διαδρομή σχεδόν είκοσι ετών. Η αιφνίδια αποχώρησή της προκάλεσε έντονες συζητήσεις στα τηλεοπτικά πηγαδάκια, με τις φήμες για τον επόμενο σταθμό της καριέρας της να φουντώνουν. Ωστόσο, μακριά από τα σενάρια και το τηλεοπτικό παρασκήνιο, η έγκριτη δημοσιογράφος επιλέγει προς το παρόν να κάνει μια στροφή σε ένα εντελώς διαφορετικό, άκρως προσωπικό project.

Η Σία Κοσιώνη παρουσιάζει το δεύτερό της βιβλίο

«Αρκεί που σ’ αγαπώ εγώ» είναι ο τίτλος του δεύτερου παιδικού βιβλίου της, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Lebee Publications και θα παρουσιαστεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, στις 13:00, στο Public Συντάγματος. Πρόκειται για μια τρυφερή ιστορία γύρω από τη σχέση γονιού και παιδιού, την αγάπη, την αποδοχή, αλλά και την ανάγκη ενός παιδιού να νιώθει ελεύθερο μέσα στη φροντίδα. Μέσα από το βιβλίο, ένα μικρό αγόρι φέρνει τα πάνω κάτω, προσπαθώντας να αποδείξει τι σημαίνει πραγματικά να αγαπάς.

Στην παρουσίαση του βιβλίου, η Σία Κοσιώνη θα μιλήσει για την έμπνευση πίσω από τη συγγραφή, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν επίσης ο Δρ. Γεώργιος Χρούσος και η Δρ. Μάγια Αλιβιζάτου, ενώ τον συντονισμό θα αναλάβει η δημοσιογράφος Έλενα Παπαδημητρίου.

Να υπενθυμίσουμε πως η Σία Κοσιώνη δεν βρίσκεται για πρώτη φορά στον χώρο της παιδικής λογοτεχνίας. Στις 7 Απριλίου 2025, η γνωστή δημοσιογράφος είχε παρουσιάσει στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας το πρώτο της βιβλίο με τίτλο «Μια άλλη ιστορία», παρουσία μικρών και μεγάλων αναγνωστών.

Μέσα από το συγκεκριμένο παραμύθι, η Σία Κοσιώνη προσπάθησε να περάσει μηνύματα γύρω από την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη και την αξία της κατανόησης του διαφορετικού.

