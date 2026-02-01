Η Σία Κοσιώνη μοιράστηκε με τους ακολούθους της στα social media τις δύσκολες στιγμές που πέρασε τον Ιανουάριο, περιγράφοντας τον μήνα σαν ολόκληρη χρονιά γεμάτη προκλήσεις.

Παρά τις δυσκολίες, η δημοσιογράφος εμφανίζεται αισιόδοξη και δυνατή, αναγνωρίζοντας ότι κατάφερε να ξεπεράσει τα εμπόδια.

Η Σία Κοσιώνη είχε νοσηλευτεί μετά από προσβολή από πνευμονιόκοκκο και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες στην αναπνοή.

Η αναγκαστική απομάκρυνση από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις ήταν δύσκολη, ωστόσο μέσα από ένα στόρι που δημοσίευσε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έστειλε ένα μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας.

Στην ανάρτησή της έγραψε χαρακτηριστικά: «Ο Ιανουάριος ήταν μία δύσκολη χρονιά, αλλά τα καταφέραμε», δείχνοντας με λίγα λόγια τη θέληση και την αποφασιστικότητά της να συνεχίσει δυνατή.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Σία Κοσιώνη βγήκε από τη ΜΕΘ από την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου, και πλέον νοσηλεύεται σε θάλαμο, συνεχίζοντας την ανάρρωσή της στο Metropolitan Hospital.

Η δημοσιογράφος δίνει έτσι ένα μήνυμα αντοχής και αισιοδοξίας σε όλους όσους παρακολουθούν την πορεία της.

Πηγή: instagram