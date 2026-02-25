Στο τιμόνι του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ βρέθηκε ξανά η Σία Κοσιώνη το απόγευμα της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου. Μετά από μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της που την κράτησε εκτός αέρα, η δημοσιογράφος επέστρεψε στα καθήκοντά της, ξεκινώντας την εκπομπή με ένα δημόσιο «ευχαριστώ» προς το τηλεοπτικό κοινό για τη συμπαράσταση και τα μηνύματα αγάπης.

Αναλυτικότερα στην έναρξη του δελτίου, η Σία Κοσιώνη δήλωσε: «Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πίσω στην θέση μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που επιστρέφω επιτέλους κοντά σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου για τα μηνύματα σας και την αγάπη σας όλο αυτό το διάστημα. Να είστε όλοι καλά. Πάμε αμέσως στο δελτίο μας».

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές εβδομάδες η Σία Κοσιώνη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω αδιαθεσίας και δυσκολίας στην αναπνοή.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έπασχε από λοίμωξη από πνευμονιόκοκκο, η οποία εξελίχθηκε σε πνευμονία και την οδήγησε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Σταδιακά η υγεία της βελτιώθηκε, μεταφέρθηκε σε απλό θάλαμο και τελικά έλαβε εξιτήριο, ολοκληρώνοντας τη νοσηλεία της.

