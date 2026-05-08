Η Σία Κοσιώνη επιβεβαίωσε, το μεσημέρι της Παρασκευής 8/5, με μια δημοσίευση στο Instagram, και τη φράση «Last Dance», ότι απόψε θα εκφωνήσει το τελευταίο της δελτίο ειδήσεων στον ΣΚΑΪ.

Mιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ανακοίνωσε την αποχώρησή της, γεγονός που αναγκάζει το σταθμό του Φαλήρου να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για τη λήξη μιας ιστορικής συνεργασίας δύο δεκαετιών.

Η Σία Κοσιώνη εξομολογήθηκε: «Είναι ένα επάγγελμα πολύ σκληρό και ανταγωνιστικό, αλλά σε κάνει τόσο πλούσιο σε εμπειρίες. Έχει μεγάλη σημασία για μένα που αυτές τις μέρες βιώνω τόση αγάπη και σεβασμό. Το ξέραμε μέρες πριν. Σκεφτόμουν έναν μήνα πριν πώς θα πω αυτή την “καλησπέρα”, γνωρίζοντας τι έρχεται. Ήταν στιγμές που σε σημαδεύουν».

Το κλίμα στο σταθμό είναι εξαιρετικά βαρύ και οι συνεργάτες της φορτισμένοι, ενώ η προοικονομία είχε γίνει ήδη από το βράδυ της Πέμπτης 7/5 , όταν ο Αλέξης Παπαχελάς, αμέσως μετά την παρουσίαση της τελευταίας δημοσκόπησης της εταιρείας Pulse, της είπε «Ευχαριστούμε, εις το επανιδείν Σία».

Η παρουσιάστρια έχει μαζέψει ήδη τα πράγματά της, ενώ την ερχόμενη Δευτέρα θα επιστρέψει μόνο για να χαιρετήσει τους συναδέλφους της.

Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου, το τιμόνι του δελτίου αναλαμβάνει προσωρινά η Χριστίνα Βίδου. Η έμπειρη δημοσιογράφος θα παραμείνει στη θέση της μέχρι να ολοκληρωθεί η προετοιμασία της Λένας Φλυτζάνη, η οποία προορίζεται για τη μόνιμη παρουσίαση του κεντρικού δελτίου.

