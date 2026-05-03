Η Σία Κοσιώνη επέλεξε να κάνει ένα σύντομο διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και να ταξιδέψει στο Κάιρο, σε μια περίοδο όπου οι φήμες γύρω από το τηλεοπτικό της μέλλον στον ΣΚΑΪ συνεχίζουν να συζητιούνται έντονα.

Η παρουσιάστρια του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων φαίνεται να προτιμά να αποστασιοποιείται από τη φημολογία, δίνοντας βάρος σε πιο προσωπικές στιγμές και σε μικρές αποδράσεις που της επιτρέπουν να «γεμίζει μπαταρίες».

Στο σύντομο ταξίδι της στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα, επισκέφθηκε εμβληματικά σημεία, με τις Πυραμίδες να ξεχωρίζουν από τις εικόνες που μοιράστηκε.

Μέσα από τις αναρτήσεις της στα social media, η Σία Κοσιώνη εμφανίζεται να απολαμβάνει τη βόλτα της σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον από αυτό της καθημερινότητας των ειδήσεων, μακριά από πίεση και δημοσιεύματα.

Σε μία από τις φωτογραφίες της, συνόδευσε το στιγμιότυπο με τη φράση «Πάντα να ακολουθείς τον ήλιο», δίνοντας έναν πιο προσωπικό και συμβολικό τόνο στην ανάρτησή της, που πολλοί θεώρησαν πως αντανακλά και τη διάθεσή της για ηρεμία και ισορροπία σε αυτή τη φάση της ζωής της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sia Kosioni (@siakossioni)

Govastiletto.gr – Δημήτρης Οικονόμου για Σία Κοσιώνη: «Είναι η σημαία μας και τις σημαίες τις κρατάς πάντα ψηλά»