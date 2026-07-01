Τη Σία Κοσιώνη συνάντησε η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» σε εκδήλωση το απόγευμα της Τρίτης 30 Ιουνίου, με τη δημοσιογράφο να μιλά για τη νέα καθημερινότητά της, αλλά και για την ανταπόκριση του κόσμου μετά την αποχώρησή της από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Αρχικά, η Σία Κοσιώνη αποκάλυψε ότι το καλοκαίρι αφιερώνει περισσότερο χρόνο σε μία από τις αγαπημένες της συνήθειες: «Το καλοκαίρι, ειδικά, καταναλώνω πολλά βιβλία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, κλήθηκε να απαντήσει στο αν αισθάνεται πως λείπει από τους τηλεθεατές μετά την ολοκλήρωση της πολυετούς παρουσίας της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ: «Καλό είναι να ρωτήσετε τον κόσμο αν του λείπω, όχι εμένα. Υπάρχει μια σταθερή επαφή με τον κόσμο πολλών ετών. Σε αρκετούς κακοφαίνεται που έχουν χάσει τη συνήθειά τους, όμως όλα αναπροσαρμόζονται», σχολίασε.

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στις αλλαγές που έχει φέρει στην καθημερινότητά της η αποχώρησή της από την τηλεόραση, παραδεχόμενη πως, παρότι πλέον δεν εργάζεται με τους ίδιους ρυθμούς, το πρόγραμμά της παραμένει γεμάτο: «Δεν ξέρω πώς το έχω καταφέρει, αλλά ενώ δεν δουλεύω πλέον, πάλι δεν έχω χρόνο να κάνω όλα όσα θέλω. Σίγουρα προλαβαίνω περισσότερα πράγματα, όμως, με κάποιον τρόπο, γεμίζω το πρόγραμμά μου από το πρωί μέχρι το βράδυ», είπε.



Govastiletto.gr – Σία Κοσιώνη: Πιο ανανεωμένη από ποτέ λίγες εβδομάδες μετά την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ