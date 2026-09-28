Στο «Χαμογέλα και Πάλι» μίλησε η Σία Κοσιώνη, με αφορμή το νέο επαγγελματικό της βήμα στον ANT1, όπου έχει αναλάβει τον ρόλο της σχολιάστριας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στη νέα της τηλεοπτική καθημερινότητα, εξηγώντας πως η αλλαγή αυτή, της έχει δώσει την ευκαιρία να πάρει μια ανάσα από τους απαιτητικούς ρυθμούς που είχε συνηθίσει.

«Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, πολύ ανανεωμένη, πολύ δυνατή και πολύ δημιουργική», δήλωσε αρχικά η Σία Κοσιώνη.

Όπως εξήγησε, η προετοιμασία και η παρουσίαση ενός δελτίου ειδήσεων απαιτούν πολλές ώρες δουλειάς, επομένως το διάλειμμα που κάνει αυτή την περίοδο, λειτουργεί για εκείνη αναζωογονητικά.

«Το να χτίζεις ένα δελτίο ειδήσεων είναι μια πολύ επίπονη διαδικασία που απαιτεί πάρα πάρα πολλές ώρες δουλειάς. Το ότι κάνω ένα break αυτή τη στιγμή, είναι τρομερά ευεργετικό για μένα. Παίρνω ανάσες και επίσης απολαμβάνω πάρα πολύ τον καινούριο μου ρόλο. Θεωρώ ότι έρχεται ως προϊόν μιας εξέλιξης δημοσιογραφικής με τα χρόνια και είναι κάτι που απολαμβάνω πάρα πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συνεργασία με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Η Σία Κοσιώνη μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια και για τη συνεργασία της με τον Νίκο Χατζηνικολάου, με τον οποίο γνωρίζονται εδώ και αρκετά χρόνια, χωρίς ωστόσο να έχουν συνεργαστεί μέχρι σήμερα.

«Είναι εξαιρετική η συνεργασία μας. Ο Νίκος είναι ένας κύριος με Κ κεφαλαίο. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Πρώτη φορά συνεργαζόμαστε και χαίρομαι πάρα πολύ γι’ αυτό», είπε.

Όσο για το ενδεχόμενο να παρουσιάσει στο μέλλον τη δική της εκπομπή, η δημοσιογράφος απέφυγε να κάνει σχέδια, τονίζοντας πως προτιμά να επικεντρώνεται στο παρόν.

«Έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι στη στιγμή που βρίσκομαι, στον χρόνο που βρισκόμαστε. Δεν μπορώ να σχεδιάζω τι θα γίνει στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή που είμαι εδώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Το τι σου ξημερώνει δεν το ξέρεις, ούτε επαγγελματικά», σημείωσε η Σία Κοσιώνη.

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