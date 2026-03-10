Οι φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα θέλουν την Σία Κοσιώνη να αποχωρεί από τον σταθμό μετά από 20 χρόνια, λίγο μετά την επιστροφή στα καθήκοντά της τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας της.

Η κάμερα της εκπομπής Breakfast at Star συνάντησε την Σία Κοσιώνη κατά την διάρκεια της εξόδου της από τον σταθμό με την ίδια να στέκεται προκειμένου να παραχωρήσει δηλώσεις. Αν και φάνηκε βιαστική, με ευγένεια απάντησε στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου, χωρίς ωστόσο να απαντά στα όσα λέγονται για εκείνη και την συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ. Συγκεκριμένα, είπε: «Δυστυχώς πρέπει να φύγω γρήγορα. Είμαι καλά ευχαριστώ. Δεν έχω να σας πω κάτι για τα δημοσιεύματα, είναι όλα καλά. Πρέπει να φύγω γρήγορα, ευχαριστώ».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι τρέχουσες φήμες γύρω από τη Σία Κοσιώνη και τη σχέση της με τον ΣΚΑΪ επικεντρώνονται στο μέλλον της συνεργασίας τους, καθώς το συμβόλαιό της βρίσκεται σε φάση επαναδιαπραγμάτευσης. Όπως εξήγησε η Λιλή Πυράκη στην εκπομπή, το συμβόλαιο της παρουσιάστριας γράφει +1 έτη, ωστόσο η απόφαση για το αν θα συνεχίσει και του χρόνου θα παρθεί τόσο από το κανάλι, όσο και από την ίδια.

Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε η δημοσιογράφος, η Σία Κοσιώνη ενοχλήθηκε από διάφορα θέματα που προέκυψαν στον σταθμό, όπως το γεγονός ότι ζήτησε να παρουσιάσει το έκτακτο δελτίο ειδήσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά αυτό εν τέλει δεν έγινε. Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για λύση της συνεργασίας, ωστόσο η περίοδος αυτή είναι κρίσιμη.

govastiletto.gr -Σία Κοσιώνη: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την επιστροφή της στον ΣΚΑΪ – «Χρειάστηκαν πολλές ημέρες για να σηκωθώ»