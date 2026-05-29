Η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη παραχώρησε την πρώτη της μεγάλη συνέντευξη μετά την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ, μιλώντας στο podcast «Sold Out» του News 24/7.

Σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση, αναφέρθηκε στις ενοχές και τις δυσκολίες που βίωνε ως εργαζόμενη μητέρα, ειδικά όταν ο γιος της ήταν μικρότερος και εκείνη εργαζόταν μέχρι αργά στο δελτίο ειδήσεων.

Όπως αποκάλυψε, η ώρα του βραδινού ύπνου του παιδιού της ήταν για χρόνια μια από τις μεγαλύτερες πηγές τύψεων για την ίδια.

Περιέγραψε ότι πολλές φορές έφευγε εξαντλημένη από τη δουλειά προσπαθώντας να προλάβει να τον βάλει για ύπνο, ενώ όταν εκείνος ήταν ακόμη μικρότερος, αυτό δεν ήταν εφικτό, καθώς έπρεπε να κοιμάται νωρίς.

Η ίδια ανέφερε πως είχε συζητήσει το θέμα με παιδοψυχολόγο, η οποία της εξήγησε ότι δεν πρέπει να στερείται το παιδί τον ύπνο του εξαιτίας του επαγγελματικού προγράμματος των γονιών.

Η Σία Κοσιώνη στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία εκείνης της στιγμής πριν τον ύπνο, λέγοντας ότι τότε τα παιδιά ανοίγονται περισσότερο συναισθηματικά, εκφράζουν φόβους, σκέψεις και ανάγκη για ασφάλεια.

Η συνέντευξή της κινήθηκε σε πιο ανθρώπινο και προσωπικό τόνο, παρουσιάζοντας μια διαφορετική εικόνα από τη γνωστή αυστηρή παρουσία της στην τηλεοπτική ενημέρωση.

