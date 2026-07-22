Σία Κοσιώνη & Κώστας Μπακογιάννης: Νέα εμφάνιση χέρι – χέρι στους δρόμους της Αθήνας

Μετά την ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο Αnt1 για την ένταξη της συνεργασίας του με την Σία Κοσιώνη και την πρώτη δική της ανάρτηση στο λογαριασμό της στο Instagram, η παρουσιάστρια έχει κάθε λόγο να χαμογελά και να απολαμβάνει το καλοκαίρι της ξέγνοιαστη.

Ο φωτογραφικός φακός την πέτυχε σε νέες φωτογραφίες από το κέντρο της Αθήνας, αλλά αυτή τη φορά η γνωστή παρουσιάστρια ειδήσεων δεν ήταν μόνη. Είχε στο πλευρό της τον σύζυγό της, Κώστα Μπακογιάννη σε μια χαλαρή βόλτα τους στο κέντρο.