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Lifestyle

Σία Κοσιώνη & Κώστας Μπακογιάννης: Νέα εμφάνιση χέρι – χέρι στους δρόμους της Αθήνας

Μια χαλαρή βόλτα στο κέντρο...
Βασίλης Κοντζεδάκης
22.07.2026 | 07:00 UPD:21.07.2026, 12:42
Σία Κοσιώνη & Κώστας Μπακογιάννης: Νέα εμφάνιση χέρι – χέρι στους δρόμους της Αθήνας

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Μετά την ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο Αnt1 για την ένταξη της συνεργασίας του με την Σία Κοσιώνη και την πρώτη δική της ανάρτηση στο λογαριασμό της στο Instagram, η παρουσιάστρια έχει κάθε λόγο να χαμογελά και να απολαμβάνει το καλοκαίρι της ξέγνοιαστη.

Ο φωτογραφικός φακός την πέτυχε σε νέες φωτογραφίες από το κέντρο της Αθήνας, αλλά αυτή τη φορά η γνωστή παρουσιάστρια ειδήσεων δεν ήταν μόνη. Είχε στο πλευρό της τον σύζυγό της, Κώστα Μπακογιάννη σε μια χαλαρή βόλτα τους στο κέντρο.

Οι δυο τους απαθανατίστηκαν χαμογελαστοί και ευδιάθετοι να απολαμβάνουν την πόλη τους θερινούς μήνες, σε μια στιγμή ξεγνοιασιάς μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Η παρουσιάστρια μοιάζει πιο έτοιμη από ποτέ γι ’αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής της, με το ξεκίνημά της στον ΑNT1.

 

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

govastiletto.gr – Νίκος Χατζηνικολάου: Πώς υποδέχθηκε τη Σία Κοσιώνη στον ANT1

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