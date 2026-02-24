Πιστοί στις παραδόσεις της Καθαράς Δευτέρας, ο Κώστας Μπακογιάννης και η Σία Κοσιώνη γιόρτασαν τα Κούλουμα οικογενειακά.

Συνοδευόμενοι από τον γιο τους, Δήμο, απόλαυσαν το πατροπαράδοτο πέταγμα του χαρταετού, εκμεταλλευόμενοι τον ανοιξιάτικο καιρό. Το ζευγάρι μοιράστηκε αυτές τις στιγμές χαλάρωσης με τους διαδικτυακούς του φίλους, αναρτώντας σχετικές φωτογραφίες και στέλνοντας τις δικές του ευχές για μια Καλή Σαρακοστή.

«Πώς ξεκινήσαμε: με ενθουσιασμό. Πώς συνεχίζουμε: με επιμονή. Πώς τελειώσαμε: με εμπειρία. Και του χρόνου ξανά από την αρχή με υγεία. Καλή Σαρακοστή», έγραψε στην ανάρτησή του ο Κώστας Μπακογιάννης.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Η Σία Κοσιώνη πρόσφατα βίωσε μια περιπέτεια με την υγεία της όταν εισήχθη στο νοσοκομείο στα τέλη Ιανουαρίου με συμπτώματα πνευμονιόκοκκου.

Μετά το εξιτήριό της η ίδια είπε το μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βρέθηκαν δίπλα της, κυρίως στην οικογένειά της.

«Σε όλη μου την οικογένεια και ειδικά στον άνδρα μου, τον φύλακα άγγελό μου που έγινε 1000 κομμάτια για να είναι ταυτόχρονα παντού και δε με άφησε στιγμή να νιώσω μόνη και ευάλωτη. Στον μικρό μας άγγελο τον Δήμο μας, που υπήρξε από την πρώτη στιγμή θαρραλέος και δυνατός.

Στον ακοίμητο φρουρό μου, τη μαμά μου. Αλλά και σε όλους εσάς φίλους, γνωστούς και αγνώστους που με σκεπάσατε με ένα ζεστό πέπλο αγάπης όλες αυτές τις δύσκολες μέρες χαρίζοντάς μου απλόχερα τεράστιες ποσότητες δύναμης και κουράγιου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ», είχε γράψει η Σία Κοσιώνη.

