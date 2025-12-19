Η Σία Κοσιώνη και ο Κώστας Μπακογιάννης έδωσαν το «παρών» στο χριστουγεννιάτικο δείπνο που παρέθεσε το αθλητικό σωματείο «Καλλιπάτειρα» σε πολυτελές ξενοδοχείο στην καρδιά της Αθήνας.

Οι δύο σύζυγοι βρέθηκαν στη λίστα των προσκεκλημένων, ανάμεσα σε πολλές ακόμη προσωπικότητες του πολιτικού και πολιτιστικού χώρου, σε μια λαμπερή γιορτινή βραδιά την οποία «έντυσε» με τη φωνή της η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ έφτασε στη σάλα του ξενοδοχείου συνοδευόμενη από το γνωστό πολιτικό και πόζαρε χαμογελαστή στο πλευρό του, μέσα σε ένα chic midi black dress με χρυσά κουμπιά και μαύρες γόβες.

Το αγαπημένο ζευγάρι απήλαυσε, αργότερα, την glamorous γαστρονομική βραδιά με κρασί και καλό φαγητό και φωτογραφήθηκε με τους παρευρισκόμενους.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency