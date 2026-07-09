Η Σία Κοσιώνη δείχνει πιο ανανεωμένη και χαλαρή από ποτέ, λίγες εβδομάδες μετά το συγκινητικό αντίο της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, που ολοκλήρωσε πρόσφατα ένα κύκλο 20 ετών στον τηλεοπτικό σταθμό του Φαλήρου, απολαμβάνει τη νέα καθημερινότητα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο φωτογραφικός μας φακός την εντόπισε στο κέντρο της Αθήνας, σε μια χαλαρή απογευματινή βόλτα.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια επέλεξε ένα ασπρόμαυρο σύνολο, συνδυάζοντας λευκό παντελόνι με μαύρο πουκάμισο σε άνετη γραμμή. Το αποτέλεσμα ήταν κομψό, διαχρονικό και ιδανικό για τις καλοκαιρινές εμφανίσεις στην πόλη.

Η Σία Κοσιώνη παραμένει σταθερά πιστή στις minimal επιλογές, επιλέγοντας διαχρονικά κομμάτια που ισορροπούν ανάμεσα στην άνεση και την κομψότητα.

Πηγή: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Govastiletto.gr – Σία Κοσιώνη: Η απάντηση για το αν λείπει στους τηλεθεατές