Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Σία Κοσιώνη μίλησε στην εκπομπή Breakfast at Star για την εμπειρία της στο θεατρικό έργο Παραδοσιακώς Ακατάλληλοι, που παρουσιάστηκε στο Θέατρο Αθηνών με φιλανθρωπικό σκοπό υπέρ του έργου της Γαλιλαίας.

Η δημοσιογράφος τόνισε πόσο ευγνώμων είναι για την ευκαιρία και απάντησε σε όσα σχόλια έχουν κυκλοφορήσει γύρω από την εμφάνισή της στη σκηνή.

Η ίδια περιέγραψε: «Πέρασα φανταστικά. Δεν περίμενα ότι θα διασκέδαζα τόσο πολύ. Ήταν μια μοναδική εμπειρία που με γέμισε συναισθηματικά και με έβγαλε για λίγο από τον καθημερινό μου κόσμο. Ο Γιώργος Λεμπέσης με “έμπλεξε” ξανά σε κάτι απρόσμενο και ήταν υπέροχο».

Η Σία αποκάλυψε ότι υπήρχαν μικρά λάθη και στιγμές αυτοσχεδιασμού στη σκηνή: «Ξεχνούσα μια φράση, κάποιος άλλος έκανε το ίδιο, αλλά όλα αυτά ήταν μέρος της διασκέδασης. Το ερασιτεχνικό στοιχείο έδινε μια φιλική ατμόσφαιρα, σαν γιορτή. Οι φίλοι και οι γνωστοί πανηγύριζαν μαζί μου».

Και σχολίασε με χιούμορ τα σχόλια του κοινού: «Προφανώς οι προσδοκίες ήταν χαμηλές. Εφόσον δεν λιποθύμησα πάνω στη σκηνή, μάλλον είπαν “ήταν πολύ καλή”».

