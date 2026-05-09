Ένας ιστορικός κύκλος 20 ετών έκλεισε οριστικά για τον ΣΚΑΪ και τη Σία Κοσιώνη την Παρασκευή 8 Μαΐου. Η anchorwoman του σταθμού, φανερά φορτισμένη συναισθηματικά, πραγματοποίησε την τελευταία της αποφώνηση, λέγοντας το δικό της “ευχαριστώ” στο κοινό που την ακολούθησε επί δύο δεκαετίες.

Λίγο αργότερα, αποχωρώντας από το κανάλι, μοιράστηκε τις σκέψεις της με τους δημοσιογράφους, τονίζοντας πως η διαδρομή αυτή υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς που καθόρισαν την ταυτότητά της.

«Νιώθω σαν να μου ξεκολλάνε την καρδιά αυτή τη στιγμή, είναι ένας ξεριζωμός για μένα. Είναι 20 χρόνια, είναι μια ζωή. Εμείς οι άνθρωποι της ενημέρωσης φοράμε πολύ συχνά μάσκες είτε είναι όλα καλά, είτε δεν είναι, έχεις τσακωθεί με τον άνθρωπό σου, πονάς, δεν έχει σημασία. Βάζεις μια μάσκα και τα λες. Σήμερα ένιωσα την ανάγκη να βγάλω αυτή τη μάσκα, έτσι για λίγο στο τέλος. Δεν μπορώ να μην πω αυτά που νιώθω, νιώθω ότι το οφείλω… Προφανώς έχω κάνει λάθη, ζητώ συγγνώμη για αυτά. Τώρα θέλω λίγο να ηρεμήσω και να ξεκουραστώ.

Θέλω να τους ευχαριστήσω και πάνω από όλα τον κόσμο για την εμπιστοσύνη και την αγάπη. Δεν έχουν σημασία οι λόγοι που πήρα αυτή την απόφαση. Το μόνο που κρατάω είναι αυτά τα 20 χρόνια, αυτό που χτίσαμε και φεύγω τρομερά υπερήφανη. Οι κύκλοι κλείνουν, το θέμα είναι να κλείνουν όμορφα και με αξιοπρέπεια, με αγάπη.» είπε μεταξύ άλλων η Σία Κοσιώνη Κατά την έξοδό της από τις εγκαταστάσεις του σταθμού.

Στο πλευρό της Σίας Κοσιώνη, σε αυτή τη φορτισμένη στιγμή, βρέθηκαν ο σύζυγός της, Κώστας Μπακογιάννης, και ο γιος τους, Δήμος.

Την περίμεναν στην έξοδο του σταθμού κρατώντας μια ανθοδέσμη και ένα μπαλόνι σε σχήμα καρδιάς, προσφέροντάς της την πιο ζεστή αγκαλιά. Η εικόνα των τριών τους να αποχωρούν μαζί από τον ΣΚΑΪ επισφράγισε με τον πιο συγκινητικό τρόπο το τέλος αυτού του μεγάλου κεφαλαίου.