Στο νέο επαγγελματικό της ξεκίνημα στον ΑΝΤ1 αναφέρθηκε η Σία Κοσιώνη, μιλώντας για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η φετινή χρονιά και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να τις αντιμετωπίζει.

Μία ημέρα μετά την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, η δημοσιογράφος βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».

Στο πλευρό του Νίκου Χατζηνικολάου, έκανε το πρώτο της τηλεοπτικό βήμα στον ΑΝΤ1, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική της πορεία.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Σία Κοσιώνη μίλησε για τις ανατροπές που χαρακτήρισαν το 2026, επισημαίνοντας πως, παρά τις δυσκολίες που μπορεί να φέρνουν, οι αλλαγές πολλές φορές αποδεικνύονται απαραίτητες.

«Επειδή το 2026 ήταν και συνεχίζει να είναι, μια πολύ μεγάλη δοκιμασία, με αλλαγές και ανατροπές, θέλω να πω ότι τελικά οι αλλαγές είναι μεγάλη ευλογία. Υπάρχουν αλλαγές που σου χρειάζονται και δεν το συνειδητοποιείς.

Υπάρχουν ανατροπές οι οποίες σου χτυπούν καμπανάκια, ενώ αν δεν είχαν συμβεί μπορεί να μην είχες πάρει χαμπάρι τι σου συμβαίνει. Θεωρώ λοιπόν, ότι όλα αυτά πρέπει να τα αποδεχόμαστε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δημοσιογράφος αντιμετωπίζει, όπως φαίνεται, το νέο αυτό κεφάλαιο όχι μόνο ως μια επαγγελματική αλλαγή, αλλά και ως μια ευκαιρία για προσωπική αναθεώρηση και νέες συνειδητοποιήσεις.

Govastiletto.gr – Πρεμιέρα στον ΑΝΤ1: Πώς υποδέχτηκε ο Νίκος Χατζηνικολάου τη Σία Κοσιώνη στο δελτίο ειδήσεων