Σία Κοσιώνη: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τον αποχαιρετισμό με τον Αλέξη Παπαχελά

Το τηλεοπτικό ενδιαφέρον γύρω από τη Σία Κοσιώνη και την επικείμενη, όπως όλα δείχνουν, αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ, μετά από δύο δεκαετίες παρουσίας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, παραμένει έντονο. Η γνωστή δημοσιογράφος αναμένεται απόψε, Παρασκευή 8 Μαΐου, να καλησπερίσει για τελευταία φορά τους τηλεθεατές από τη θέση της παρουσιάστριας, κλείνοντας ένα μεγάλο κύκλο στην ελληνική τηλεόραση.

Το παρασκήνιο των τελευταίων ημερών έχει έντονο ενδιαφέρον, αφού η συζήτηση δεν περιορίζεται μόνο στην αποχώρηση, αλλά επεκτείνεται και στο επόμενο τηλεοπτικό βήμα της, το οποίο παραμένει μέχρι στιγμής ανοιχτό. Οι πληροφορίες και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν, όμως χωρίς να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το μέλλον της.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η σύντομη στιχομυθία της με τον Αλέξη Παπαχελά στο τέλος του κεντρικού δελτίου της Πέμπτης 7/5, όταν εκείνος της είπε «Εις το επανιδείν» και εκείνη απάντησε «Ούτως ή άλλως». Αυτή η στιγμή σχολιάστηκε έντονα, αφού πολλοί τη θεώρησαν σαν ένα έμμεσο προάγγελο εξελίξεων.

Αμέσως μετά το δελτίο, δημοσιογράφοι και τηλεοπτικά συνεργεία την περίμεναν έξω από τις εγκαταστάσεις του ΣΚΑΪ, επιχειρώντας να αποσπάσουν μια πρώτη αντίδραση. Ωστόσο, η Σία Κοσιώνη κράτησε χαμηλούς τόνους και απέφυγε να ανοίξει τα χαρτιά της. «Γεια σας, θα μου επιτρέψετε να τα πούμε αύριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά! Καληνύχτα», ήταν η χαρακτηριστική της απάντηση, αποχωρώντας ευγενικά από το σημείο, χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω δηλώσεις.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα», η δημοσιογράφος έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μιλήσει σήμερα μετά το τελευταίο της δελτίο, κάτι που έχει δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη αναμονή γύρω από την αποψινή παρουσία της. Μέχρι στιγμής, η ίδια αποφεύγει να τοποθετηθεί δημόσια για το τέλος της πολυετούς συνεργασίας της με το σταθμό.

Το κλίμα στον ΣΚΑΪ είναι ιδιαίτερο, αφού πρόκειται για μια από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες της κεντρικής ενημέρωσης των τελευταίων χρόνων. H ίδια έχει αποχαιρετήσει φίλους και συνεργάτες, ορισμένοι ωστόσο απουσίαζαν χθες και σήμερα, γι’ αυτό αναμένεται η Σία Κοσιώνη να επιστρέψει τη Δευτέρα, προκειμένου να τους δει, να κεράσει τους πρώην πλέον συναδέλφους της και να ανταποδώσει την αγάπη που έλαβε τις τελευταίες μέρες.

