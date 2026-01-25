Η Σία Κοσιώνη ένιωσε την Πέμπτη 22/1, έντονη αδιαθεσία και δυσκολία στην αναπνοή, γεγονός που την εμπόδισε να παρουσιάσει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, παρότι μετέβη στο σταθμό.

Το ίδιο συνέβη και την Παρασκευή 23/1, και έτσι η γνωστή δημοσιογράφος μεταφέρθηκε σε κοντινό ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε μετά από τις απαραίτητες εξετάσεις ότι έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο.

Για αυτό το λόγο αποφασίστηκε η εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου νοσηλεύεται για δεύτερη ημέρα σήμερα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η ζωή της δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο.

