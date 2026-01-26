Για πέμπτη συνεχή ημέρα νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική η Σία Κοσιώνη, έπειτα από λοίμωξη που υπέστη από πνευμονιόκοκκο. Η άνκορμαν του ΣΚΑΪ παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους, με τους ιατρούς να εμφανίζονται καθησυχαστικοί.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, η υγεία της εξελίσσεται ομαλά και δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο, έχοντας συνεχώς στο πλευρό της την οικογένειά της.

Το πρωί της Δευτέρας (26/01) μίλησε στο Happy Day o καλός της φίλος και συνεργάτης, Γιώργος Λεμπέσης, ο οποίος αποκάλυψε: «Έχω μιλήσει με τον Κώστα Μπακογιάννη από την πρώτη στιγμή για να δω πώς είναι. Είναι σε μια κατάσταση σταθερή, δεν υπάρχει κάποιο κίνδυνος. Είναι σε μια συνθήκη ξεκούρασης και ανάρρωσης και αναμονής για να πάρει εξιτήριο. Είναι πολύ δυνατή, είναι σταθερή και είναι κάτι που αντιμετωπίζεται και σύντομα θα είναι πάλι στις επάλξεις.

Την προηγούμενη Τετάρτη ήμασταν μαζί στο γραφείο της και ήταν λίγο κουρασμένη, αλλά επειδή είναι πολύ δυναμική, πάντα κρύβει οποιαδήποτε κούραση έχει. Την επόμενη ημέρα έμαθα ότι έμεινε σπίτι και δεν θα βγει στο δελτίο γιατί είχε αυτή τη γρίπη και από εκεί και μετά υπήρξε μια επιδείνωση στο αναπνευστικό της και πήγε στο νοσοκομείο.

Οι δικοί της άνθρωποι είναι δίπλα της. Ο σύζυγός της είναι στο πλευρό της συνεχώς. Η ψυχραιμία και η διακριτικότητα είναι απαραίτητα αυτή τη στιγμή γιατί υπάρχει και ένα μικρό παιδί που πηγαίνει σχολείο και ακούει και μαθαίνει. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε όλοι είναι να ευχηθούμε καλή ανάρρωση».

