Η Σία Κοσιώνη δείχνει πιο ανανεωμένη και χαλαρή από ποτέ, λίγες εβδομάδες μετά το συγκινητικό αντίο της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, που ολοκλήρωσε πρόσφατα ένα κύκλο 20 ετών στον τηλεοπτικό σταθμό του Φαλήρου, έκανε δηλώσεις στην κάμερα του «Breakfast@Star», μιλώντας για τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα στον Sport FM, αλλά και για τα σχέδια που κάνει για το μέλλον.

Αρχικά, η παρουσιάστρια ανέφερε: «Το Sport FM μου άνοιξε μια μεγάλη αγκαλιά, ήμουν μία νέα δημοσιογράφος. Με εμπιστεύτηκαν σε ένα ρόλο όχι πολύ κεντρικό, αλλά για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικός εκείνη την εποχή. Τους έχω πραγματικά όλους στην καρδιά μου, τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου έδωσαν τότε, που κι αυτή ήταν μία ψηφίδα της μετέπειτα επιτυχημένης, πιστεύω, πορείας μου».

Όταν οι δημοσιογράφοι τη ρώτησαν για το ενδεχόμενο τηλεοπτικής επιστροφής, η Σία Κοσιώνη επέλεξε να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά της.

«Δεν θα απαντήσω για την τηλεοπτική μου επιστροφή. Θα μείνουμε σε αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.

Παρά την επιμονή των δημοσιογράφων, η ίδια για μια ακόμη φορά απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, δείχνοντας ότι αυτή την περίοδο προτιμά να απολαύσει τη νέα καθημερινότητα που διαμορφώνεται μετά το τέλος της μακρόχρονης παρουσίας της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Η Σία Κοσιώνη, που ταυτίστηκε με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αποτέλεσε ένα από τα πιο σταθερά πρόσωπα της ενημέρωσης τα τελευταία 20 χρόνια, αποχαιρέτησε εμφανώς συγκινημένη τους τηλεθεατές τον περασμένο Μάιο.

govastiletto.gr – Σία Κοσιώνη: Η πρώτη συνέντευξη μετά την αποχώρηση από τον ΣΚΑΪ