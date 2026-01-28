Σία Κοσιώνη: Πότε παίρνει εξιτήριο – Τα νεότερα για την υγεία της δημοσιογράφου

Ο Τάσος Τεργιάκης αποκάλυψε, το πρωί της Τετάρτης 28/1, στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 πώς είναι η κατάσταση της υγείας της Σίας Κοσιώνη. Η παρουσιάστρια και δημοσιογράφος εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αφού προσβλήθηκε από πνευμονιόκοκκο και νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Η Σία Κοσιώνη έχει πλέον βγει από τη ΜΕΘ και η υγεία της δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Ωστόσο, θα παραμείνει στο νοσοκομείο μέχρι το τέλος της εβδομάδας, για προληπτικούς λόγους.

Ο δημοσιογράφος ανέφερε: «Είναι καλύτερα, είναι για έβδομη μέρα στο νοσοκομείο. Δεν ήταν αστείο που έζησε. Είναι αισιόδοξοι οι γιατροί. Δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο, αλλά θα κάτσει προληπτικά στο νοσοκομείο μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Εννοείται πως είναι κοντά της ο Κώστας Μπακογιάννης και οι συγγενείς».

Τι είναι ο πνευμονιόκοκκος

Ο πνευμονιόκοκκος (Streptococcus pneumoniae) είναι ένα βακτήριο που αποικίζει συχνά το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λοιμώξεις. Ο πνευμονιόκοκκος ευθύνεται για διάφορες παθήσεις, με τα συμπτώματα να εξαρτώνται από το σημείο της λοίμωξης: