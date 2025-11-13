Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Σία Κοσιώνη έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star». Η άνκορ γούμαν του ΣΚΑΪ κλήθηκε να σχολιάσει την αποχώρηση της Άννας Κανδύλη από την εκπομπή «Το ‘Χουμε», που παρουσιάζει ο Κώστας Τσουρός.

Η Σία Κοσιώνη τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά τη συνεργασία της δημοσιογράφου με τον ΣΚΑΪ.

Η Σία Κοσιώνη δήλωσε: «Δεν έχω μιλήσει στην Άννα Κανδύλη και δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει, λόγω αυτού του χαμού δεν έχουμε προλάβει. Η Άννα Κανδύλη είναι στο δελτίο, είναι στον ΣΚΑΪ, δεν αλλάζει κάτι για εμάς».

Δείτε το βίντεο:

