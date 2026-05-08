Ο Αλέξης Παπαχελάς αποχαιρέτησε on air τη Σία Κοσιώνη κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, σε μια στιγμή που είχε έντονο συμβολικό χαρακτήρα.

Μετά την παρουσίαση δημοσκόπησης στο δελτίο, ο Αλέξης Παπαχελάς είπε χαρακτηριστικά: «Ευχαριστούμε. Εις το επανειδέν Σία».

Η Σία Κοσιώνη απάντησε λιτά και με συγκίνηση: «Ούτως ή άλλως».

Η στιγμή αυτή ήρθε στο πλαίσιο της αποχώρησης της δημοσιογράφου από το δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, έπειτα από περίπου 20 χρόνια παρουσίας, σηματοδοτώντας το τέλος μιας σημαντικής τηλεοπτικής διαδρομής.

Το τηλεοπτικό «αντίο» τους προκάλεσε σχόλια στα social media, καθώς πολλοί θεώρησαν τη στιγμή ως ένα διακριτικό, αλλά φορτισμένο επαγγελματικό κλείσιμο κύκλου στην ελληνική ενημέρωση.

