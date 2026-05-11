Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε μέσα από την εκπομπή Happy Day παρασκηνιακές λεπτομέρειες σχετικά με την αποχώρηση της Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια συνεργασίας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η Σία Κοσιώνη είχε εκφράσει αρχικά την επιθυμία να παραμείνει στο κανάλι για ακόμη έναν χρόνο, καθώς το συμβόλαιό της περιλάμβανε option ανανέωσης που μπορούσε να ενεργοποιήσει η ίδια.

Ωστόσο, οι τελικές συζητήσεις με τον σταθμό δεν εξελίχθηκαν θετικά.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή υποστήριξε ότι, μετά την οριστική απόφαση να μη συνεχιστεί η συνεργασία, η δημοσιογράφος ζήτησε να ολοκληρωθεί νωρίτερα η παρουσία της στο δελτίο ειδήσεων, λόγω της έντονης δημοσιότητας γύρω από το μέλλον της.

Παράλληλα, ανέφερε πως η Σία Κοσιώνη αισθάνθηκε ότι υπήρξαν πρόσωπα μέσα στο κανάλι που την υπονόμευσαν, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει συγκεκριμένους ανθρώπους ή περιστατικά.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, η δημοσιογράφος επέλεξε να αποχωρήσει «με το κεφάλι ψηλά», δίνοντας πλέον μεγαλύτερη σημασία στην προσωπική και ψυχική της ισορροπία.

Η παρουσιάστρια του Alpha σημείωσε επίσης, πως η εμπειρία ενός σοβαρού προβλήματος υγείας στο παρελθόν φαίνεται να έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο η Σία Κοσιώνη αντιμετωπίζει πλέον τις επαγγελματικές πιέσεις και τις δημόσιες εντάσεις.