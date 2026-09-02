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Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου θα κάνει πρεμιέρα για τη νέα σεζόν την προσεχή Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου.

Στο δυναμικό του Δελτίου ανήκει πλέον και η Σία Κοσιώνη, η οποία έχει αναλάβει ρόλο σχολιάστριας.

Λίγα εικοσιτετράωρα πριν το ντεμπούτο της στο κανάλι του Αμαρουσίου, η γνωστή δημοσιογράφος δεν κρύβει την ανυπομονησία της.