Θετική είναι η εξέλιξη της υγείας της Σίας Κοσιώνη, η οποία συμπληρώνει πέντε ημέρες νοσηλείας σε ιδιωτική κλινική. Η δημοσιογράφος, που εισήχθη εσπευσμένα μετά από ξαφνική αδιαθεσία, διαγνώστηκε με λοίμωξη από πνευμονιόκοκκο, όμως τα τελευταία νέα είναι ενθαρρυντικά. Οι θεράποντες ιατροί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, σημειώνοντας πως ο οργανισμός της ανταποκρίνεται πλήρως στη φαρμακευτική αγωγή.

Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ για πέντε ημέρες νοσηλευόταν στην ΜΕΘ, έχοντας συνεχώς στο πλευρό της τον σύζυγό της, Κώστα Μπακογιάννη και την οικογένειά της που αγωνιούσαν για την υγεία της.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας της Σίας Κοσιώνη είναι καλή και η λοίμωξη αντιμετωπίστηκε.

Σήμερα 26/1 βγήκε από την μονάδα εντατικής θεραπείας, και νοσηλεύεται πλέον σε απλό θάλαμο.

govastiletto.gr – Σία Κοσιώνη: Όλα τα νεότερα για την περιπέτεια της υγείας της – Ο Κώστας Μπακογιάννης στο πλευρό της συνεχώς