Ο ΑΝΤ1 ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τη Σία Κοσιώνη για τα επόμενα δύο χρόνια, ενισχύοντας το ενημερωτικό του δυναμικό με μία από τις πιο έμπειρες και αναγνωρίσιμες δημοσιογράφους της ελληνικής τηλεόρασης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του σταθμού, η Σία Κοσιώνη διαθέτει πορεία άνω των 25 ετών στη δημοσιογραφία, έχοντας συνδέσει το όνομά της με την εγκυρότητα, τη δημοσιογραφική συνέπεια και την ψύχραιμη κάλυψη σημαντικών πολιτικών και διεθνών εξελίξεων.

Ο ΑΝΤ1 επισημαίνει ακόμη, ότι η μαχητικότητα, η αξιοπιστία και η τεκμηριωμένη προσέγγισή της σε σύνθετα θέματα έχουν εδραιώσει μια σχέση εμπιστοσύνης με το τηλεοπτικό κοινό.

Στο νέο της επαγγελματικό βήμα, η Σία Κοσιώνη θα αναλάβει τον ρόλο του σχολιαστή στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1, ενώ παράλληλα θα παρουσιάζει και νέα ενημερωτική εκπομπή, ενισχύοντας περαιτέρω την ενημερωτική φυσιογνωμία του σταθμού.

Govastiletto.gr – Σία Κοσιώνη: Η απάντηση για το αν λείπει στους τηλεθεατές