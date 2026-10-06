Τις συμβουλές του Χάρη Χριστόπουλου για το τι θέλουν οι άντρες από τις γυναίκες σχολίασαν το πρωί της Τρίτης 6 Οκτωβρίου η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στο «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Όπως υποστήριξε ο γνωστός φωτογράφος, ένας άντρας θέλει «ηρεμία, σεβασμό, γαλήνη και επαφή» και στη συνέχεια υπογράμμισε πως: «Όταν μπαίνει στο σπίτι να τον ηρεμείτε, να μην του μιλάτε. Έρχεται κουρασμένος. Επαφή και το βασικότερο σεβασμό. Δε θα μιλάτε όταν μιλάει».

Η αντίδραση της Ανθής Βούλγαρη

Αμέσως μετά την προβολή του βίντεο, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος σημείωσε ότι «Το να έχεις έναν σεβασμό και να σέβεσαι την κούραση του αλλουνού δεν σημαίνει ότι ο άλλος είναι αγάς». Στη συνέχεια η Ανθή Βούλγαρη πήρε τον λόγο κι είπε πως «Ο σεβασμός είναι ένα πράγμα που πρέπει να υπάρχει εκατέρωθεν. Όταν λέει ο κύριος Χριστόπουλος να μπαίνεις στο σπίτι και να μη μιλάς όταν μιλάει, σιγά μην βάλουμε και σιγαστήρα».

Προσέθεσε, μάλιστα, ότι «Δεν έχουμε χρόνο να είμαστε ήρεμες και γαλήνιες, Χάρη μου. Τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ” με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να της λέει πως «Δεν απευθύνεται σε σένα. Μην τα παίρνετε όλα προσωπικά. Απλώς ο άνθρωπος λέει πέντε συμβουλές για τις γυναίκες, δεν είναι κακό, δε σας θίγει».

«Αυτές οι σχέσεις οι ήρεμες, οι βγαλμένες από το παραμύθι, δεν υπάρχουν σε μια καθημερινότητα που τρέχεις πέρα δώθε να προλάβεις. Ο σεβασμός θα πρέπει να υπάρχει από τις δύο πλευρές» υπογράμμισε η παρουσιάστρια, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να προσθέτει πως «Οι γυναίκες έχουν πάρει το πάνω χέρι στα σπίτια». Με τη σειρά της η δημοσιογράφος τόνισε: «Κανείς δεν πρέπει να παίρνει το πάνω χέρι. Ούτε πάνω ούτε κάτω».

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