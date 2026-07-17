Στη σύλληψη της γνωστής τραγουδίστριας Σίλα Γκέντζογλου, η οποία είχε συνεργαστεί σε ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, προχώρησαν οι αρχές για υπόθεση ναρκωτικών. Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ, η Εισαγγελία του Μπακίρκιοϊ εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για περισσότερα από 20 άτομα.

Μεταξύ των συλληφθέντων για χρήση ουσιών είναι τόσο η ίδια η ερμηνεύτρια όσο και ο δημοφιλής τραγουδιστής İlyas Yalçıntaş.

Η Εισαγγελία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι κατά την έρευνα συγκεντρώθηκαν στοιχεία που δημιουργούν υποψίες πως οι ύποπτοι, αρκετοί από τους οποίους είναι γνωστοί καλλιτέχνες, ηθοποιοί, επιχειρηματίες, έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών ή διευκόλυναν τη χρήση τους.

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Μετά τις απολογίες τους, οι τουρκικές Αρχές αποφάσισαν την προφυλάκιση του τραγουδιστή İlyas Yalçıntaş και άλλων γνωστών προσώπων. Αντίθετα, για τη Σίλα Γκέντζογλου αναφέρεται ότι θα αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται να προστεθεί σε ένα μπαράζ μεγάλων αστυνομικών επιχειρήσεων που λαμβάνουν χώρα το τελευταίο διάστημα στη γειτονική χώρα. Στο στόχαστρο των τουρκικών αρχών για υποθέσεις ναρκωτικών έχουν βρεθεί αρκετοί αναγνωρίσιμοι άνθρωποι της εγχώριας showbiz, ανάμεσα στους οποίους δημοφιλείς καλλιτέχνες, ηθοποιοί και γνωστοί influencers.

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Πριν από λίγες ημέρες, ο Κωνσταντίνος Αργυρός πραγματοποίησε συναυλία στην Κωνσταντινούπολη, ανεβαίνοντας στη σκηνή του κατάμεστου Harbiye Cemil Topuzlu Open Air Theatre. Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν το ντουέτο του με τη δημοφιλή τραγουδίστρια Σίλα. Οι δυο τους ερμήνευσαν μαζί το «Yanımda Uyu / Αχ Καρδιά Μου».

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