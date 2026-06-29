Όρκους αγάπης και πίστης αντάλλαξαν σε μία ιδιωτική τελετή το απόγευμα του Σαββάτου 27 Ιουνίου στην Πάρο η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella.

Το ζευγάρι είχε ήδη επισημοποιήσει τη σχέση του με γάμο σε στενό οικογενειακό κύκλο τον περασμένο Μάιο, ωστόσο επέλεξε να γιορτάσει το χαρμόσυνο γεγονός με τους αγαπημένους του ανθρώπους στο κυκλαδίτικο νησί.

Η Αθηνά Οικονομάκου φόρεσε δύο νυφικά, έναν στην Πάρο και ένα στην πρώτη τελετή, δημιουργήματα της Σίλιας Κριθαριώτη. Η διάσημη σχεδιάστρια υψηλής ραπτικής αποκάλυψε μέσω Instagram ποιο ήταν το νυφικό που φόρεσε η ηθοποιός στον γάμο που έγινε τον Μάιο στην Πλάκα.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, η Αθηνά Οικονομάκου ποζάρει μπροστά στον καθρέφτη του ατελιέ της.

«Εύχομαι στην πανέμορφη Αθηνά Οικονομάκου και στον Μπρούνο Τσερέλα ατελείωτη αγάπη και ευτυχία. Από τις πρόβες στο ατελιέ… Το πρώτο νυφικό δημιουργήθηκε για τη θρησκευτική τελετή στην Πλάκα, ενώ το δεύτερο για τους όρκους αγάπης τους δίπλα στη θάλασσα, στη μαγευτική Πάρο – ένα νυφικό που εκφράζει την αγάπη και το πάθος τους», έγραψε η Σίλια Κριθαριώτη.

Για του λόγου το αληθές…

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Celia Kritharioti (@celiakritharioti)

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