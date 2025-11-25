Η Σίλια Κριθαριώτη έδωσε το παρών σε μια λαμπερή βραδιά με ανατολίτικη ατμόσφαιρα και έμπνευση, όπου παρευρέθηκαν επίσης γνωστές προσωπικότητες όπως οι Σταματίνα Τσιμτσιλή, Μάρα Ζαχαρέα, Τατιάνα Στεφανίδου και πολλοί άλλοι.

Η καταξιωμένη σχεδιάστρια μόδας τράβηξε τα βλέμματα φορώντας μια δική της δημιουργία, η οποία ξεχώριζε για την αψεγάδιαστη κομψότητα και τη διακριτική της λάμψη.

Πρόκειται για ένα φόρεμα που θυμίζει αισθητική κόκκινου χαλιού, με λεπτομέρειες που παραπέμπουν σε εμφανίσεις υψηλής ραπτικής. Το φόρεμα της Σίλιας Κριθαριώτη κινείται σε λευκούς και χρυσούς τόνους, με κεντημένες πέτρες και διακοσμητικά στοιχεία που καλύπτουν σχεδόν όλη την επιφάνειά του.

Παρότι εντυπωσιακό, το αποτέλεσμα παραμένει ισορροπημένο, καθώς τα υλικά είναι τοποθετημένα με τρόπο που δεν δείχνει υπερβολικό και φορτωμένο. Το ημιδιάφανο τμήμα στη μέση προσθέτει ένα σύγχρονο στοιχείο, δημιουργώντας αντίθεση με το πιο κλασικό επάνω μέρος του φορέματος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Celia Kritharioti (@celiakritharioti)

Το φόρεμα, με τη στενή γραμμή του, αγκάλιαζε αρμονικά τη σιλουέτα της, ενώ το μακρύ του μήκος και τα κομψά μανίκια το καθιστούν ιδανική επιλογή για επίσημες εκδηλώσεις. Το διακριτικό κέντημα στα μανίκια ακολουθεί την ίδια αισθητική με το υπόλοιπο σύνολο, προσδίδοντας συνοχή χωρίς υπερβολές.

Η επιλογή της Σίλιας Κριθαριώτη να φορέσει δική της δημιουργία δεν είναι τυχαία, αφού η σχεδιάστρια συνηθίζει να παρουσιάζει η ίδια τα κομμάτια του οίκου της σε εμφανίσεις που απαιτούν πιο επίσημο ντύσιμο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη George Davlas (@george_davlas)

govastiletto.gr -Σίλια Κριθαριώτη: Η Ελληνίδα σχεδιάστρια αποχαιρετά τον Giorgio Armani με μία κοινή τους φωτογραφία