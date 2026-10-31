Σίλια Κριθαριώτη: Έκλεψε τις εντυπώσεις σε βραδινή έξοδο στη Νέα Υόρκη με τη Heidi Klum και τη Sofia Vergara

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Η Σίλια Κριαθριώτη πέρασε μια βραδιά γεμάτη κέφι, χαμόγελα και χορό, με τη Sofia Vergara και τη Heidi Klum, αποδεικνύοντας ότι ξέρουν να διασκεδάζουν και μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους.
Οι διάσημες γυναίκες βρέθηκαν στην ίδια παρέα και πέρασαν όμορφες στιγμές. Συγκεκριμένα, στα πλάνα που δημοσιεύτηκαν, ξεχωρίζουν οι στιγμές που τρώνε κομμάτια πίτσα και ο χορός τους μέχρι τελικής πτώσεως.
Οι τρεις γυναίκες ποζάρουν μαζί με την παρέα τους για selfies, ανταλλάσσουν αγκαλιές και στη συνέχεια παρασύρονται από τη μουσική, χορεύοντας ανάμεσα στους υπόλοιπους καλεσμένους.
Η Σίλια Κριθαριώτη συνόδευσε τη δημοσίευσή της με ένα θερμό μήνυμα προς τη Heidi Klum, ευχαριστώντας τη για την υπέροχη βραδιά. «Η πίτσα είναι απίστευτα νόστιμη και ο χορός γίνεται ακόμη πιο τρελός», έγραψε μεταξύ άλλων, προσθέτοντας ότι χάρηκε ιδιαίτερα που είχε δίπλα της την αγαπημένη της Sofia Vergara.
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