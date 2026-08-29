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Η Σίλια Κριθαριώτη απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού στην Ίο, στο πανέμορφο νησί των Κυκλάδων, όπου μαζί με τον σύζυγό της, Νίκο Τσάκο διατηρούν μια υπέροχη εξοχική κατοικία.
Μάλιστα, η διεθνούς φήμης Ελληνίδα σχεδιάστρια πραγματοποίησε μια εξόρμηση στο Μουσείο Γαΐτη-Σίμωσι και εντυπωσιάστηκε με τα έργα Τέχνης που φιλοξενούνται εκεί.
Η Σίλια Κριθαριώτη μοιράστηκε ένα στόρι στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, από την παρουσία της εκεί.
govastiletto.gr – Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Απόδραση στην Τουρκία με τη Σίλια Κριθαριώτη και τον Νίκο Τσάκο