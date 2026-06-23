Σίλια Κριθαριώτη: Φωτογραφίζει τον σύζυγό της, Νίκο Τσάκο με τα τρία παιδιά τους – Σπάνια οικογενειακή στιγμή

Η Σίλια Κριθαριώτη ανέβασε μια φωτογραφία στο προφίλ της στο Instagram, όπου βλέπουμε τον σύζυγό της, Νίκο Τσάκο, να ποζάρει με τα τρία παιδιά τους.

Για τη Σίλια Κριθαριώτη και τον Νίκο Τσάκο η οικογένεια αποτελεί πάντα την απόλυτη προτεραιότητα. Παρά το ιδιαίτερα απαιτητικό επαγγελματικό τους πρόγραμμα, το γνωστό ζευγάρι φροντίζει να βρίσκει χρόνο για στιγμές με τα τρία παιδιά του, τον 25χρονο Παναγιώτη και τις 22χρονες δίδυμες κόρες τους, Ελισάβετ και Ειρήνη.

Αυτές τις ημέρες, η διεθνούς φήμης σχεδιάστρια μόδας βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου πραγματοποίησε ένα ξεχωριστό οικογενειακό reunion. Αφορμή στάθηκε η συνάντηση όλης της οικογένειας στην αμερικανική μεγαλούπολη, όπου σπουδάζουν οι δύο κόρες της οικογένειας.

Η Σίλια Κριθαριώτη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της ένα τρυφερό στιγμιότυπο από την έξοδό τους για φαγητό, με αφορμή και τη Γιορτή του Πατέρα. Στη φωτογραφία, ο Νίκος Τσάκος ποζάρει χαμογελαστός έχοντας στο πλευρό του τα τρία παιδιά του, σε μια σπάνια οικογενειακή εικόνα που αποτυπώνει τη στενή σχέση που τους ενώνει.

Σε μια ζεστή οικογενειακή φωτογραφία, ο Νίκος Τσάκος ποζάρει στο κέντρο του τραπεζιού φορώντας baseball hat μαζί με τα τρία παιδιά του. Χαμογελαστός, κρατά ένα ποτήρι κρασί, ενώ γύρω του βρίσκονται ο γιος του Παναγιώτης και οι δίδυμες κόρες του, Ειρήνη και Ελισάβετ.

Δείτε την φωτογραφία:

govastiletto.gr – Σίλια Κριθαριώτη: Το εντυπωσιακό δώρο για τη γέννηση της κόρης του Αργυρού και της Νίκα