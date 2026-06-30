Σίλια Κριθαριώτη: Η αποστομωτική απάντηση στα αρνητικά σχόλια για το νυφικό της Αθηνάς Οικονομάκου

Το δεύτερο νυφικό που επέλεξε να φορέσει η Αθηνά Οικονομάκου στην τελετή ανταλλαγής όρκων αγάπης με τον Bruno Cerella στην Πάρο προκάλεσε σάλο. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε στις 16 Μαΐου στην Πλάκα σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο, πραγματοποίησε το περασμένο Σαββατοκύριακο ένα μεγάλο γαμήλιο πάρτι στο όμορφο νησί, έχοντας δίπλα του συγγενείς και αγαπημένους φίλους, γιορτάζοντας τον έρωτά του με μια ξεχωριστή τελετή ανταλλαγής όρκων.

Τα δύο νυφικά της Αθηνάς Οικονομάκου έφεραν την υπογραφή της Σίλιας Κριθαριώτη. Ωστόσο, εκείνο που φόρεσε στην τελετή δίπλα στη θάλασσα έγινε αμέσως αντικείμενο σχολιασμού στα social media. Πολλοί χρήστες χαρακτήρισαν το σχέδιο ιδιαίτερα αποκαλυπτικό, με αποτέλεσμα κάτω από τις φωτογραφίες που ανέβασε τόσο η γνωστή σχεδιάστρια, όσο και η Αθηνά Οικονομάκου να εμφανιστούν αμέτρητα αρνητικά σχόλια.

Μάλιστα, σε μια από τις αναρτήσεις της Σίλιας Κριθαριώτη ένας χρήστης έγραψε χαρακτηριστικά: «Νυφικό με τον πισινό έξω πρώτη φορά βλέπω… Έχει ξεφύγει η κατάσταση».

Η Σίλια Κριθαριώτη δεν άφησε το σχόλιο αναπάντητο και εξήγησε δημόσια τη φιλοσοφία πίσω από τη δημιουργία της, βάζοντας τέλος στις παρεξηγήσεις.

Η γνωστή σχεδιάστρια μόδας απάντησε: «Πριν σχολιάσετε, ενημερωθείτε. Η φούστα είναι ντουμπλαρισμένη με μετάξι στο χρώμα του δέρματος, άρα αυτό που νομίζετε ότι βλέπετε δεν είναι δέρμα. Επίσης, δεν έγινε γάμος σε εκκλησία, αλλά ανταλλαγή όρκων αγάπης και έρωτα δίπλα στη θάλασσα. Το φόρεμα εκφράζει πάθος, έρωτα και ελευθερία. Αν αυτές οι έννοιες σας ενοχλούν ή σας είναι άγνωστες, μπορείτε απλώς να κοιτάξετε αλλού».

Η τοποθέτησή της συγκέντρωσε πολλά likes, με τους χρήστες να δείχνουν έτσι τη στήριξή τους στην ίδια για το ρούχο που σχεδίασε για αυτή την τόσο ξεχωριστή μέρα της ζωής της Αθηνάς Οικονομάκου.

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