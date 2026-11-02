Στο καθιερωμένο και πολυσυζητημένο Halloween party της Heidi Klum στη Νέα Υόρκη έδωσε το «παρών» η Σίλια Κριθαριώτη, τραβώντας πάνω της τα βλέμματα με την εντυπωσιακή της μεταμφίεση.

Η καταξιωμένη σχεδιάστρια μόδας υιοθέτησε πλήρως το πνεύμα της βραδιάς, επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό κόκκινο outfit, το οποίο συνδύασε με μακριά περούκα στην ίδια απόχρωση και ιδιαίτερο μακιγιάζ σε ανατριχιαστικό Halloween ύφος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Heidi Klum (@heidiklum)

Φορώντας ένα εφαρμοστό κόκκινο φόρεμα με έντονη λάμψη, μαύρη ζώνη στη μέση και εντυπωσιακό μακιγιάζ με αιματοβαμμένες λεπτομέρειες στο πρόσωπο, η Σίλια Κριθαριώτη υιοθέτησε μια εμφάνιση απόλυτα ταιριαστή με το ύφος της βραδιάς. Η κόκκινη περούκα αποτέλεσε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του συνόλου της, ενώ το μακιγιάζ ολοκλήρωσε τη μεταμφίεση.

Η ίδια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους φωτογραφίες και βίντεο από το πάρτι μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Σε ένα από τα στιγμιότυπα ποζάρει μαζί με δύο ακόμη καλεσμένους, οι οποίοι έχουν επιλέξει τις δικές τους τρομακτικές μεταμφιέσεις, μέσα σε ένα σκηνικό με έντονο κόκκινο φωτισμό.

Ο Παναγιώτης Τσάκος με τη Fashion Director, Σάντυ Αρμένη

Το πάρτι πραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο Cathédrale της Νέας Υόρκης και το παρών έδωσαν προσωπικότητες από τη μόδα, τη μουσική και τον κινηματογράφο.

Η φετινή διοργάνωση ήταν η 25η για τη Heidi Klum, η οποία για ακόμη μία φορά έκλεψε την παράσταση με τη δική της μεταμόρφωση. Το 53χρονο μοντέλο εμφανίστηκε ως ένα τεράστιο, αιματοβαμμένο κομμένο χέρι, με μακριά κόκκινα νύχια και εντυπωσιακές λεπτομέρειες που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια ειδικών στα προσθετικά εφέ.

Η Σίλια Κριθαριώτη ξεφάντωσε και πέρασε όμορφα, έχοντας στο πλευρό της τον γιο της, Παναγιώτη Τσάκο.

govastletto.gr – Heidi Klum: Η εντυπωσιακή μεταμφίεση σε γιγαντιαίο «κομμένο χέρι» για το ετήσιο Halloween πάρτι της