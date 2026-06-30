Η Σίλια Κριθαριώτη ήταν μεταξύ των προσκεκλημένων στον φαντασμαγορικό γάμο του 25χρονου Bahy Khoury, γιου της Hala και του Tawfic Khoury, ο οποίος παντρεύτηκε την 24χρονη Λιβανέζα Talia Haidar.

Η διεθνώς καταξιωμένη σχεδιάστρια μόδας έδωσε το «παρών» στον λιβανέζικο γάμο που έγινε στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, το βράδυ του Σαββάτου, στο πλευρό του συζύγου της και εφοπλιστή, Νίκου Τσάκου

Για την περίσταση, η Σίλια Κριθαριώτη επέλεξε να φορέσει έναν κορσέ, που δημιούργησε η ίδια, στο Παρίσι, μαγνητίζοντας τα βλέμματα.

Πρόκειται για έναν μπεζ κορσέ με ένα σιέλ μπούστο με φουσκωτά μανίκια, που αναδείκνυε τη σιλουέτα της. Το κάτω μέρος ήταν μία μαύρη μακριά φούστα.

Μάλιστα, η ίδια είχε δημοσιεύσει στο Instagram και ένα βίντεο από την προετοιμασία του ρούχου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Celia Kritharioti (@celiakritharioti)

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