Η Σίλια Κριθαριώτη και ο Νίκος Τσάκος συμπλήρωσαν 25 χρόνια γάμου και γιόρτασαν την ξεχωριστή επέτειό τους στη Νέα Υόρκη, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένους φίλους και ανθρώπους από το στενό τους περιβάλλον.

Η διεθνούς φήμης Ελληνίδα σχεδιάστρια και ο σύζυγός της παρέθεσαν ένα πολυτελές dinner σε ιδιωτική λέσχη της Νέας Υόρκης, με εκλεκτές γεύσεις και κρασί, γιορτάζοντας ένα σημαντικό ορόσημο στην κοινή ζωή τους.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε πριν από 25 χρόνια και έχει αποκτήσει μαζί τρία παιδιά, τον Παναγιώτη και τις δίδυμες Ειρήνη και Ελισάβετ. Όλα αυτά τα χρόνια, η Σίλια Κριθαριώτη και ο Νίκος Τσάκος έχουν κρατήσει σε μεγάλο βαθμό την οικογενειακή ζωή τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με τις κοινές εμφανίσεις τους να είναι περιορισμένες.

Ωστόσο, από τη βραδιά δεν έλειψαν τα προσωπικά στιγμιότυπα. Η Σίλια Κριθαριώτη μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μια selfie με τον σύζυγό της, δίνοντας στους followers της μια μικρή εικόνα από τον εορτασμό της επετείου τους.

Για την ιδιαίτερη περίσταση, η σχεδιάστρια επέλεξε μια εντυπωσιακή maxi τουαλέτα σε έντονη φούξια απόχρωση. Το φόρεμα είχε off-shoulder γραμμή, διακριτικό ντεκολτέ και εφαρμοστή σιλουέτα, δημιουργώντας ένα κομψό και ταυτόχρονα ιδιαίτερα θηλυκό αποτέλεσμα.

Κρατώντας τα υπόλοιπα στοιχεία της εμφάνισής της πιο διακριτικά, άφησε το έντονο χρώμα και τη γραμμή του φορέματος να πρωταγωνιστήσουν.

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 25 χρόνων γάμου τους, η Σίλια Κριθαριώτη θέλησε να μοιραστεί μια ακόμη προσωπική ανάμνηση. Λίγο πριν από το επετειακό dinner, κοινοποίησε στο Instagram ένα στιγμιότυπο από το γαμήλιο χορό της με τον Νίκο Τσάκο, συνοδεύοντάς το με ένα τρυφερό μήνυμα για τον σύζυγό της.

«Χαρούμενη επέτειο στον καλύτερο, πιο αξιαγάπητο και πιο στοργικό σύζυγο και πατέρα. Το μόνο που έχει σημασία είναι η αγκαλιά του συζύγου να διατηρείται τόσο δυνατή και σφιχτή σε κάθε μπόρα που φέρνει η ζωή, από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα, όσα χρόνια κι αν περάσουν», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η δημοσίευση αποτέλεσε μια σπάνια αναδρομή στην ημέρα του γάμου τους, αλλά και ένα ιδιαίτερα προσωπικό τρόπο για τη σχεδιάστρια να τιμήσει τα 25 χρόνια κοινής πορείας της με τον Νίκο Τσάκο.

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