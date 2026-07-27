Στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης απολαμβάνει αυτό το διάστημα η διεθνούς φήμης Ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας, Σίλια Κριθαριώτη.

Η διάσημη σχεδιάστρια μέσα από τα social media μας έδωσε μία μικρή γεύση από τις βραδιές της στη Μύκονο, όπου φαίνεται να γευματίζει μαζί με τη διάσημη ηθοποιό, Sofia Vergara, ενώ σε επόμενο στιγμιότυπο φαίνονται να χορεύουν ξέφρενα μαζί, μετά το δείπνο τους.

Λίγο αργότερα, η Σίλια Κριθαριώτη πόσταρε ένα ακόμα βίντεο από πολυτελές εστιατόριο του νησιού με μια από τις πιο γνωστές αυλές για να δειπνήσει κανείς, να χορεύει μαζί με την Μαριέττα Χρουσαλά και την Καλομοίρα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sofia Vergara (@sofiavergara)

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