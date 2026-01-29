Μια ιστορική στιγμή για την ελληνική μόδα είναι πλέον γεγονός, καθώς ο Οίκος Celia Kritharioti εντάσσεται επίσημα στο πρόγραμμα της Εβδομάδας Μόδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι κι απόψε αναμένεται να πραγματοποιηθεί η επίδειξη μόδας της Σίλιας Κριθαριώτη.

Η Μαίρη Αυγερινοπούλου, που βρίσκεται στο Παρίσι, αποκάλυψε, στο «Buongiorno», το πρόσωπο-έκπληξη που λέγεται ότι θα δώσει το παρών στην επίδειξη μόδας της καταξιωμένης Ελληνίδας σχεδιάστριας. Κι αυτό δεν είναι άλλο από την… Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«H Σίλια ετοιμάζεται να δώσει μια καταπληκτική επίδειξη μόδας, στην επίσημη Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού σε έναν από τους πιο διάσημους δρόμους της πόλης, εκεί βρίσκεται και η έδρα της Chanel… Μιλάμε για συγκλονιστικά ρούχα. Η επίδειξη θα γίνει στις 15.00, εδώ γίνονται ωραία πράγματα και το μεσημέρι…», είπε αρχικά η Μαίρη Αυγερινοπούλου.

«Δεν είναι καθόλου εύκολο κάποιος από την Ελλάδα να το κάνει αυτό. Η Γαλλική μόδα έχει πάρα πολλά στεγανά, βάζει πάρα πολλά εμπόδια, έχει πάρα πολλές απαιτήσεις… Δε τα πιστεύεις τα πρωτόκολλά που έχει… Η δουλειά της Σίλιας όμως είναι τόσο σωστή, που έχει αναγνωριστεί όχι μόνο από τη Γαλλική μόδα, αλλά από όλο τον κόσμο», πρόσθεσε η δημοσιογράφος.

«Έχει ακουστεί ότι θα έρθει η Αμερικανίδα Πρέσβειρα. Έχει ακουστεί ότι θα έρθουν και η Δέσποινα Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη, και ο Κωνσταντίνος Αργυρός με την Αλεξάνδρα Νίκα. Αυτό που ξέρω είναι ότι θα έρθει η Carla Bruni…», κατέληξε η Μαίρη Αυγερινοπούλου.

