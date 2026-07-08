Η Σίλια Κριθαριώτη είναι μία από τις πιο καταξιωμένες Ελληνίδες σχεδιάστριες μόδας, που κάνει καριέρα τόσο εντός συνόρων όσο και εκτός. Ανάμεσα στις διάσημες πελάτισσές της από το Hollywood είναι η Jennifer Lopez, η Rita Ora, η Kim Kardashian, η Maria Menounos και η Lady Gaga, ενώ στην Ελλάδα την προτιμούν celebrities, όπως η Μαριέττα Χρουσαλά, η Δούκισσα Νομικού και η Ελένη Φουρέιρα.

Το ντεμπούτο στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

Η Σίλια Κριθαριώτη παρουσίασε συλλογή της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού για πρώτη φορά στις 25 Ιανουαρίου 2017. Η ιστορική αυτή πρώτη επίδειξη αφορούσε τη συλλογή Υψηλής Ραπτικής (Haute Couture) για τη σεζόν Άνοιξη – Καλοκαίρι 2017.

Το ντεμπούτο της πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα Salon Vendôme του εμβληματικού ξενοδοχείου Ritz Hotel στο Παρίσι.

Η πρώτη της εμφάνιση απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, με τη διεθνή έκδοση του British Vogue να σημειώνει ότι η συλλογή «εκπλήρωσε κάθε φαντασία υψηλής ραπτικής.

Η Επίσημη Καταξίωση

Αν και η σχεδιάστρια παρουσίαζε σταθερά τις exclusive συλλογές της στο Παρίσι από το 2017, τον Ιανουάριο του 2026 πέτυχε μια ακόμα ιστορική διάκριση. Ο οίκος Celia Kritharioti εντάχθηκε για πρώτη φορά στο επίσημο ημερολόγιο της γαλλικής ομοσπονδίας μόδας (Fédération de la Haute Couture et de la Mode) ως Προσκεκλημένο Μέλος.

Η αυριανή επίδειξη μόδας στο Παρίσι

Τις τελευταίες ημέρες η καταξιωμένη Ελληνίδα σχεδιάστρια βρίσκεται στο Παρίσι με την ομάδα της με αφορμή την επίδειξη μόδας στη γαλλική πρωτεύουσα. Οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις κι όλοι ανυπομονούν να δουν τι θα παρουσιάσει αύριο η Σίλια αλλά και ποια supermodels θα περπατήσουν στο catwalk, φορώντας δημιουργίες της.

Πριν λίγες ώρες πάντως η Σίλια Κριθαριώτη μοιράστηκε με ενθουσιασμό στα social media τη συνάντησή της με τη Λατίνα σταρ, Jennifer Lopez στο ατελιέ της.

Οι δύο γνωστές κυρίες διατηρούν εδώ και χρόνια μια στενή και σταθερή επαγγελματική σχέση, με την Ελληνίδα σχεδιάστρια να έχει δημιουργήσει για εκείνη μερικά από τα πιο εντυπωσιακά looks της.

«Το πιο όμορφο απόγευμα με μία από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες στον κόσμο. Κάποια ομορφιά απλώς δεν μπορεί να αποτυπωθεί», ανέφερε η Σίλια Κριθαριώτη στο βίντεο που ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fotini Stpd (@thisisjlopeznow)

Αυτή η συνάντηση μόνο τυχαία δεν θα μπορούσε να είναι καθώς το πιο πιθανό είναι η JLo να περπατήσει στο fashion show της Σίλιας Κριθαριώτη ή να το παρακολουθήσει από την πρώτη σειρά, φορώντας φυσικά μία εκθαμβωτική δημιουργία της Ελληνίδας σχεδιάστριας μόδας.

Σε λίγες ώρες το μυστήριο θα λυθεί.

Ο γάμος με τον εφοπλιστή, Νίκο Τσάκο

Η 55χρονη fashion designer είναι εδώ και 25 χρόνια παντρεμένη με τον εφοπλιστή Νίκο Τσάκο και μαζί έχουν δημιουργήσει μια υπέροχη οικογένεια.

Ήταν Σεπτέμβριος το 2001 όταν η Σίλια Κριθαριώτη και ο Νίκος Τσάκος ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου σε μία λαμπερή τελετή με παραδοσιακά στοιχεία. 25 χρόνια μετά, η σχεδιάστρια και ο εφοπλιστής παραμένουν ερωτευμένοι έχοντας αποκτήσει τρία παιδιά: τον Παναγιώτη, ο οποίος ήρθε στον κόσμο έναν περίπου χρόνο μετά τον γάμο τους (2002) και τις δίδυμες Ειρήνη και Ελισάβετ, οι οποίες γεννήθηκαν το 2006.

Η Σίλια Κριθαριώτη παραμένει ακόμα ερωτευμένη με τον σύζυγό της, όπως μαρτυρούν οι αναρτήσεις της στα social media. Μπορεί η σχεδιάστρια μόδας να αναρτά στο Instagram της περισσότερο περιεχόμενο που αφορά τη δουλειά της, όμως πού και πού δημοσιεύει οικογενειακές φωτογραφίες και εκφράζει την αγάπη της στα παιδιά και τον σύζυγό της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Celia Kritharioti (@celiakritharioti)

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