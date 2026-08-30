Η έλευση του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα με τα παιδιά στο εξοχικό της Σίλιας Κριθαριώτη στην Ίο συνοδεύτηκε από παιδικές φωνές και χαμόγελα. Μάλιστα, η γνωστή σχεδιάστρια ενθουσιάστηκε με τη μικρή πριγκίπισσα του ζευγαριού, που την κράτησε με χαρά στην αγκαλιά της. Το στιγμιότυπο απαθανάτισε η Αλεξάνδρα Νίκα και το μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της.

Στη φωτογραφία βλέπουμε τη Σίλια Κριθαριώτη να είναι σε απόλυτη χρωματική αρμονία με τη μικρή Μιράντα Αργυρού.

Με αφορμή το ταξίδι στην Ίο, αλλά και τη ζεστή φιλοξενία της Σίλιας Κριθαριώτη και του Νίκου Τσάκου, η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός πέρασαν ένα πολύ ξεχωριστό καλοκαίρι. Το ζευγάρι βρέθηκε στο prive party που έγινε στην παραλία του Μαγγαναρίου στο νησί, ενώ έκανε και βραδινές βόλτες με το σκάφος.

Στη δημοσίευση που έκανε η Αλεξάνδρα Νίκα από την Ίο αναφέρθηκε στο πολύχρωμο καλοκαίρι που τους «χάρισε» η Σίλια Κριθαριώτη και στις όμορφες στιγμές που πέρασαν στο νησί.

govastiletto.gr – Σίλια Κριθαριώτη: Επέστρεψε στο εξοχικό της στην Ίο με τον σύζυγό της, Νίκο Τσάκο