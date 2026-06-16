Γονείς για δεύτερη φορά έγιναν πριν λίγες ημέρες ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα και πλέον βρίσκονται στο σπίτι τους με τη νεογέννητη κόρη τους, απολαμβάνοντας μοναδικές στιγμές ευτυχίας.

Από την πρώτη στιγμή, συγγενείς και στενοί φίλοι έσπευσαν να ευχηθούν στο ζευγάρι για τον ερχομό της μικρής Μιράντας, ενώ δεν έλειψαν και τα πανάκριβα δώρα για τη μικρή πριγκίπισσα της οικογένειας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexandra (@alexandra.nika)

Λίγες ημέρες μετά την επιστροφή της στο σπίτι, η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε ένα άκρως τρυφερό στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς της φίλους, αποκαλύπτοντας το εντυπωσιακό δώρο που έλαβε από τη Σίλια Κριθαριώτη.

Η γνωστή σχεδιάστρια μόδας έστειλε στη νεογέννητη μια σειρά από υπέροχα βρεφικά φορεματάκια, γεμάτα ροζ φιόγκους, δαντέλες και παραμυθένιες λεπτομέρειες.

Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε βίντεο μέσα από το σπίτι της, δείχνοντας τα μικροσκοπικά outfits της μπέμπας και δεν έκρυψε τη συγκίνησή της.

«Ροζ φιόγκοι, μικροσκοπικά φορέματα και τόση αγάπη. Ευχαριστώ Σίλια Κριθαριώτη για αυτά τα όμορφα δώρα για το κοριτσάκι μας», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός ζουν πλέον μια εντελώς διαφορετική καθημερινότητα, αφού ο μικρός Βασίλης απέκτησε αδελφούλα και το σπίτι τους έχει γεμίσει παιχνίδια, βρεφικά ρούχα και στιγμές οικογενειακής ευτυχίας.

govastiletto.gr – Σίλια Κριθαριώτη: Βραδινή έξοδος στο dinner πάρτι για τα 55α γενέθλια του αδερφού της, Νίκου